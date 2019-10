On Wednesday, October 2, in Kiev on Maidan Nezalezhnosti a new protest rally began against Ukraine signing the “Steinmeier formula”.

About a thousand opponents of the approval of the document came out to protest.

Protesters shout: “No surrender”, “No to Steinmeier’s plan”

