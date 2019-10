بعد الاعتداء عليها..

جنود الاحتلال يعتقلون الفتاة "صمود أبو خضير" من أمام مستشفى هداسا بالقدس خلال وقفة تضامنية مع الأسير سامر العربيد pic.twitter.com/qEax9U467G — وكالة شهاب (@ShehabAgency) October 1, 2019

A number of Palestinian students from Birzeit University were injured on Tuesday during clashes with the Israeli occupation forces (IOF) at the northern entrance to al-Bireh City near Ramallah.

Tags: Israeli; Middle East; Palestine; protest