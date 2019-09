Commander Remigio Ceballos Ichaso announced the discovery of “more than 54 US reconnaissance aircraft in September using radar”.

The United States violated Venezuelan airspace several times in July. The country’s Defense Ministry said that these incidents could be regarded as a serious threat from the outside.

