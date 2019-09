Hospital workers protest in Paris.

🔴Rassemblement des personnels hospitaliers à #Paris. Ils réclament notamment plus de lits, plus d’effectifs et des hausses de salaires. Le collectif @InterUrg compte actuellement 260 services d’urgences en #grève à travers la France hexagonale et #OutreMer. pic.twitter.com/FtG02hBrQE — Charles Baudry (@CharlesBaudry) September 26, 2019

In particular, they require more beds, more staff and higher wages.

Tags: France; Paris; protest