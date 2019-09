حوالی ساعت ۵:۵۰ صبح امروز انفجار موتر بم بر ریاست امنیت ملی ولایت زابل صورت گرفت که در نتیجه ۵تن جان باختند و ۴۵تن دیگر زخم برداشته‌اند.تمامی زخمیان افراد ملکی هستند.طالبان مسوولیت این حمله را بر دوش گرفتند.جزییات نهایی بعدأ#رابعه_سادات Опубликовано ‎خاطره هاي شب بارانی‎ Среда, 18 сентября 2019 г.

The explosion at a Bam car near the Zabul National Security Directorate resulted in the deaths of two people and the wounding of two others, at around 9:30 this morning.

All the wounded are civilians.

The Taliban claimed responsibility for the attack.

